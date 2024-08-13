Evini ve Aracını Yakıp, Tarım İlacı İçti

Mersin'de ailevi sorunlar yaşadığı öne sürülen bir erkek, tarım ilacı içip evini ve otomobilini ateşe verdi. Ev ve araç kullanılamaz duruma gelirken şahıs hastaneye kaldırıldı.

Evini ve Aracını Yakıp, Tarım İlacı İçti

Olay, Toroslar ilçesi kırsalındaki Yüksekokul Mahallesi'nde meydana geldi. Ailevi sorunlar yaşayan Ramazan Y., evini ve otomobilini ateşe verdi. Ramazan Y., daha sonra tarım ilacı içip intihara teşebbüs etti. Alevleri görenler, durumu ekiplere bildirdi.

Adrese sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yanan ev ve araç, tamamen söndürüldü ancak itfaiyecilerin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Sağlık ekipleri ise Ramazan Y.'yi ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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