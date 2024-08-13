Aydın'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsü, İş Makinesine Çarptı: Çok Sayıda Yaralı Var

Aydın'ın Söke ilçesi Milas kara yolu Gölbent Mahallesi yakınlarında saat 13.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Aydın'ın Didim ilçesine giden S.S. (40) yönetimindeki 35 BAA 137 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, önünde seyreden U.T. (39) yönetimindeki iş makinesine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsü şoförünün de aralarında olduğu 7 kişi ile iş makinesi operatörü U.T. yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. U.T.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA