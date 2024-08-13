Sinop’ta 12 Günde 30 Şüpheliye Yasal İşlem

Sinop’ta 12 günde 30 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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Sinop’ta 12 Günde 30 Şüpheliye Yasal İşlem

Sinop İl Emniyet Müdürlüğümü tarafından 01-12 Ağustos 2024 tarihleri arasında Sinop genelinde yapılan ’Şok Uygulama ve Operasyonlarda’ 12 bin 997 şahıs, 10 bin 873 araç, 73 umuma açık iş yeri, 11 günübirlik yer, kontrol edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde aranan 10 şahıs, 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı. 657,17 gram skunk-esrar, 13,42 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza maddesi, 3 adet silah, 66 adet mermi, 2 adet bıçak, 12 adet ziynet eşyası, bin 270 Dolar ve 200 Euro suç geliri, ele geçirildi. Toplam 30 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA

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