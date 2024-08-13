İstanbul'da Feci Kaza! Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Çocuk Vinç Aracının Altında Kaldı

İstanbul Maltepe'de ailesiyle yolun karşısına geçen çocuğa vinç aracı çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İstanbul'un Maltepe İlçesi, Altıntepe Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün saat 15.53 sıralarında; sürücüsünün ismi ve aracın plakası öğrenilemeyen bir vinç aracı babası ve kardeşleri ile yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa çarptı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğa müdahale ederek hastaneye götürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Vinç aracının altında kalan çocuğun sağlık durumu hakkında henüz bilgi paylaşılmazken, yaşanılan olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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