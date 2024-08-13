Meteor Yağmuru Yozgat'ta Görüntülendi

Yapılan ölçümler sonucunda Türkiye’nin en karanlık gökyüzü noktalarından birisi olan Akdağmadeni’nde astrofotoğrafçılar ve yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olan perseid meteor yağmuruna şahit olmak isteyen vatandaşlar, farklı noktalarda meteor yağmurunun görsel şölenine tanıklık etti.

Akdağmadeni’nde karanlık gökyüzü parkı yapılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın, “Akdağmadeni Belediyesi olarak yürütmüş olduğumuz proje kapsamında ülkemizde çok az sayıda bulunan ''Karanlık Gökyüzü Parkı'' projesinin bir yenisini ilçemize kazandırmak için büyük gayret sarf ediyoruz. Işık kirliliği açısından Türkiye'nin en karanlık noktalarından birisi olan Akdağmadeni ormanlarında gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz projeyle birlikte sadece astronomi meraklılarını değil, doğaseverleri, fotoğrafçıları, şehir hayatının koşuşturmacasından uzaklaşmak isteyen herkesi Akdağmadeni'nde buluşturacağız” dedi.