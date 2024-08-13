Meteor Yağmuru Yozgat'ta Görüntülendi

Meteorların en görkemli gösterilerinden biri olan "Perseid Meteor Yağmuru'' Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde 2 bin 100 rakımlı Nalbant Dağı’ndan gözlemlendi.

Son Güncelleme:
Meteor Yağmuru Yozgat'ta Görüntülendi

Yapılan ölçümler sonucunda Türkiye’nin en karanlık gökyüzü noktalarından birisi olan Akdağmadeni’nde astrofotoğrafçılar ve yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olan perseid meteor yağmuruna şahit olmak isteyen vatandaşlar, farklı noktalarda meteor yağmurunun görsel şölenine tanıklık etti.

Akdağmadeni’nde karanlık gökyüzü parkı yapılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın, “Akdağmadeni Belediyesi olarak yürütmüş olduğumuz proje kapsamında ülkemizde çok az sayıda bulunan ''Karanlık Gökyüzü Parkı'' projesinin bir yenisini ilçemize kazandırmak için büyük gayret sarf ediyoruz. Işık kirliliği açısından Türkiye'nin en karanlık noktalarından birisi olan Akdağmadeni ormanlarında gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz projeyle birlikte sadece astronomi meraklılarını değil, doğaseverleri, fotoğrafçıları, şehir hayatının koşuşturmacasından uzaklaşmak isteyen herkesi Akdağmadeni'nde buluşturacağız” dedi.

Gören Gözlerine İnanamadı: Bitlis’te Uzaya Bakanların Ağızları Açık KaldıGören Gözlerine İnanamadı: Bitlis’te Uzaya Bakanların Ağızları Açık KaldıGözden Kaçmasın

Son Güncelleme:
Temmuzda En Çok Konut Satılan Şehir Antalya Oldu Temmuzda En Çok Konut Satılan Şehir Antalya Oldu
Vicdansızlığın Böylesi! SMA'lı Bebeğin Bağış Kumbarasını Çaldı Vicdansızlığın Böylesi! SMA'lı Bebeğin Bağış Kumbarasını Çaldı
Ağustos Ayında Çiçeklerine Su Yerine Bunu Verin Daha İyi Gelişiyorlar Ağustos Ayında Çiçeklerine Su Yerine Bunu Verin Daha İyi Gelişiyorlar
Araplar Akın Akın Göç Ediyor! Antalya'dan Sonra O ilde Kiralar Uçtu Araplar Akın Akın Göç Ediyor! Antalya'dan Sonra O ilde Kiralar Uçtu
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Zengin Voleybolcuları ve Servetleri Açıklandı: Listede 2 Türk Yıldız Bulunuyor Dünyanın En Zengin Voleybolcuları ve Servetleri Açıklandı: Listede 2 Türk Yıldız Bulunuyor
Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak İlk Zam Belli Oldu: Yüzde 40 Zam Geldi Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak İlk Zam Belli Oldu: Yüzde 40 Zam Geldi
Türkiye Sınırında Üst Üste 2 Deprem! Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana’dan Hissedildi Türkiye Sınırında Üst Üste 2 Deprem!
Akşener İddiaların Ardından İlk Kez Konuştu: 'Kılıçdaroğlu ve Özdağ ile Mahkemede Hesaplaşacağız' 'Mahkemede Hesaplaşacağız!'
AKP Resmen Duyurdu: 2 Vekil, 15 Belediye Başkanı Partiye Geçiyor 2 Vekil, 15 Belediye Başkanı Partiye Geçiyor