Vicdansızlığın Böylesi! SMA'lı Bebeğin Bağış Kumbarasını Çaldı

Balıkesir'de SMA hastası bebeğin bağış kumbarası çalındı. Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü, kumbarayı çalan şahıs hakkında soruşturma başlattı.

Vicdansızlığın Böylesi! SMA'lı Bebeğin Bağış Kumbarasını Çaldı

Balıkesir Bandırma'da SMA Tip 1 hastası Kıvanç bebek için yardım kumbarası konulan Erdek çay bahçesine gece yarısı giren kimliği belirsiz bir hırsız, para dolu kumbarayı çalarak ortadan kayboldu.

Olay, Erdek sahilinde bulunan çay bahçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde kimliği belirsiz şahıs, tuvalet ihtiyacını giderme bahanesiyle kafeye girdi ve Balıkesir Valiliği onaylı SMA Tip 1 hastası Kıvanç Karan'a ait kumbarayı gözüne kestirdi. İlk olarak çevreyi kolaçan eden şahıs, kumbarayı kaşla göz arasında çaldı.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü, iş yerinden aldığı görüntülerle kumbarayı çalan şahıs hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Balıkesir SMA
Ağustos Ayında Çiçeklerine Su Yerine Bunu Verin Daha İyi Gelişiyorlar Ağustos Ayında Çiçeklerine Su Yerine Bunu Verin Daha İyi Gelişiyorlar
Temmuzda En Çok Konut Satılan Şehir Antalya Oldu Temmuzda En Çok Konut Satılan Şehir Antalya Oldu
Yaralıya Müdahaleyi Bıraktı, Gazeteciyi Polise Şikayet Etti Yaralıya Müdahaleyi Bıraktı, Gazeteciyi Polise Şikayet Etti
Cristiano Ronaldo’dan Veda Mesajı: Her Şey İçin Teşekkürler Cristiano Ronaldo’dan Veda Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Zengin Voleybolcuları ve Servetleri Açıklandı: Listede 2 Türk Yıldız Bulunuyor Dünyanın En Zengin Voleybolcuları ve Servetleri Açıklandı: Listede 2 Türk Yıldız Bulunuyor
Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak İlk Zam Belli Oldu: Yüzde 40 Zam Geldi Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak İlk Zam Belli Oldu: Yüzde 40 Zam Geldi
Türkiye Sınırında Üst Üste 2 Deprem! Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana’dan Hissedildi Türkiye Sınırında Üst Üste 2 Deprem!
Akşener İddiaların Ardından İlk Kez Konuştu: 'Kılıçdaroğlu ve Özdağ ile Mahkemede Hesaplaşacağız' 'Mahkemede Hesaplaşacağız!'
AKP Resmen Duyurdu: 2 Vekil, 15 Belediye Başkanı Partiye Geçiyor 2 Vekil, 15 Belediye Başkanı Partiye Geçiyor