Yaralıya Müdahaleyi Bıraktı, Gazeteciyi Polise Şikayet Etti

Aksaray’da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Öte yandan yerde oturan yaralıya müdahale eden sağlık görevlisi işini bırakıp, işini yapan gazeteciyi “10 dakikadır çekiyor” diye olay yerindeki polis memuruna şikayet etti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Yaralıya Müdahaleyi Bıraktı, Gazeteciyi Polise Şikayet Etti

Aksaray-Konya karayolunun 40. kilometresi Sultanhanı Kavşağında trafik kazası meydana geldi. Konya’dan Aksaray istikametine seyreden D.A. idaresindeki 68 AAB 177 plakalı otomobil kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen yabancı uyruklu K.M.H. (56) yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddeti ile elektrikli motosiklet yol kenarındaki reklam tabelası duvarına çarparak durabildi. Kazada elektrikli motosiklet sürücüsü K.M.H. (56) ve motosiklette yolcu konumunda bulunan sürücünün annesi B.A.H. (75) yaralandı.

YARALIYA MÜDAHALEYİ BIRAKIP GAZETECİYİ POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yaralıya müdahale eden bir sağlık görevlisi gazetecinin çekim yapmasından rahatsız olunca yaralıya müdahaleyi bırakıp gazeteciye müdahale etmek istedi. Başarılı olamayan sağlık görevlisi daha sonra da olay yerindeki polis memuruna, “Yeter, memur bey şunu uyarır mısınız? 10 dakikadır çekiyor. Size kim veriyor bu yetkiyi” diye gazeteciyi polise şikayet etti. Kendi işini bırakıp gazetecinin de işine engel olmaya çalışan sağlık görevlisi girişiminde başarılı olamayınca yeniden işine döndü. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken motosiklette yolcu olarak bulunan sürücünün annesinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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