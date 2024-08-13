Teknesiyle Denize Açıldı, Boğularak Can Verdi!

Ordu'da teknesiyle denize açılan bir kişi serinlemek için denize girdi. Denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan vatandaş boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Teknesiyle Denize Açıldı, Boğularak Can Verdi!

Ordu'nun Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi Bozukkale mevkiinde, Akif Ercan Otyıldız (35) sabah saatlerinde teknesi ile Kumbaşı Limanı'ndan denize açıldı.

SUDA KAYBOLDU

Otyıldız, bir süre sonra serinlemek için suya girdi. Otyıldız'ın suda kaybolduğunu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisleri sevk edildi. Deniz polisleri tarafından sudan çıkartılan Otyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Otyıldız'ın cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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