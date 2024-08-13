Konya'da Zehir Tacirlerine Baskın! Ele Geçirilenler Arasında Yok Yok...

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve KOM ekiplerince üç şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi.

Şüpheli S.P.’nin ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada yapılan 3 kök kenevir bitkisi, 3 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili S.P. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bir diğer operasyonda ise; ekipler tarafından yapılan istihbari çalışma sonucunda; Ç.D. isimli şahsın ikametinde ve tarlasında yapılan arama sonucunda; 31 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 57 adet 7.65 mm. tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili Ç.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AV TÜFEĞİNDEN ESRARA...

Çumra ilçesinde düzenlenen operasyonda ise Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucunda alınan duyum üzerine şüpheli M.B. isimli şahsın meskenlerde kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. M.B.’nin araç, çardak, ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda; 53 kök kenevir bitkisi, 475 gram kubar esrar, 1 adet gırgır (kubar esrar öğütme aparatı), 5 gram toz esrar, 1.8 kilogram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili M.B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA