Bu Sefer 'Azor' Sıcağı Kavuracak! Uzmanlar Tarih Verdi, Asıl Şimdi Başlıyor

Yurdun batı ve güney bölgelerinde sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, yaptığı açıklamada, özellikle batı ve güney kesimlerinde yüksek sıcaklıkların etkili olacağını belirtti. İç kesimlerde ise gece sıcaklıklarının hafta ortasında mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Acar, kuzeydoğu bölgelerinin Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla serinleyeceğini, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşebileceğini ifade etti.

AZOR SICAKLIĞI KAVURACAK

Ağustos ayı boyunca sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini vurgulayan Acar, güneybatı bölgelerinin Azor yüksek basıncının etkisiyle Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağını belirtti. Ayrıca, bu hafta yurt genelinde yağış beklenmediğini ve Ağustos ayının kurak geçmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, üç büyükşehirdeki sıcaklıklarla ilgili bilgi verdi. Acar, Ankara'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkarak 35 dereceye kadar ulaşacağını ve kentte yağış beklenmediğini belirtti.

2 İLE 4 DERECEARTACAK

İstanbul için yapılan değerlendirmede, önümüzdeki üç gün boyunca kuzeydoğudan esen rüzgarların etkili olacağını ancak bu rüzgarların fırtınaya dönüşmeyeceğini ifade eden Acar, "İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. Yağış beklenmiyor, ancak yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık artabilir" dedi.

İzmir'de ise sıcaklıkların bazı ilçelerde 40 dereceye kadar çıkabileceğini belirten Acar, kentteki sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA