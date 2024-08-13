Cansız Bedeni Derin Dondurucuda Bulunmuştu: Teknedeki Vahşette Kan Donduran İfade

Teknedeki derin dondurucudan çıkan cesetle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Genç kadını öldürdüğünü itiraf eden teknenin sahibi her şeyi tek tek anlattı. Katilin, tiner getirerek kimyasal maddelerle cesetteki kokuyu bastırmaya çalıştığı öğrenildi.

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Cansız Bedeni Derin Dondurucuda Bulunmuştu: Teknedeki Vahşette Kan Donduran İfade

Olay, 7 Ağustos akşamı Karşıyaka'da bulunan Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi. Teknede ceset olabileceği ihbarını değerlendiren polis ekipleri, adrese intikal etti.

Teknede incelemelerde bulunan ekipler, derin dondurucu içerisinde genç bir kadına ait ceset buldu. Derin dondurucudan çıkarılan ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cansız Bedeni Derin Dondurucuda Bulunmuştu: Teknedeki Vahşette Kan Donduran İfade - Resim : 1

Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e (24) ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine İzmir Adli Tıp Kurumu morguna çağırılan kız kardeşi, cesedin kardeşine ait olduğunu tespit etti. Yapılan ilk incelemelerde genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlenirken, ceset kokmasın diye tekneye çuval çuval buz taşıyan tekne sahibi Şenol A. tutuklandı.

Gözaltına alınan Şenol A.'nın karısı D.A. ve tamirci K.B.Ö. ise Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

Cansız Bedeni Derin Dondurucuda Bulunmuştu: Teknedeki Vahşette Kan Donduran İfade - Resim : 2

EŞİNE YAKALANMIŞ

Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinin ardındaki sır perdesi aralandı. Sabahta'ki habere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu cinayetten önce Belgin A.'nın eşi Şenol A.'yı teknede Tuğba Esgin ile bastığı, sonrasında genç kadının boğularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Cansız Bedeni Derin Dondurucuda Bulunmuştu: Teknedeki Vahşette Kan Donduran İfade - Resim : 3

DENİZE ATACAKTI

Şenol A.'nın polisler tarafından yakalanmasaydı, arızalı tekneyi yaptırdıktan sonra açılıp cesedi denize atmayı planladığı öğrenildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde devriye görevini yaparken köpeklerinin koku almasıyla cesedin bulunduğu ve cinayeti ortaya çıktığı bildirildi.

Cansız Bedeni Derin Dondurucuda Bulunmuştu: Teknedeki Vahşette Kan Donduran İfade - Resim : 4

TİNERLE KOKUYU BASTIRMAYA ÇALIŞTI

Öte yandan boğularak öldürülen genç kadının cesedi 39 derecede kokmasın diye Şenol A. tarafından 4-5 gündür teknedeki buzlukta saklandığı belirlendi. Şüphelinin buzlar eridikçe tekneye çuval çuval buz taşıdığı belirlendi. Şenol A.'nın ayrıca tiner getirerek kimyasal maddelerle cesetteki kokuyu bastırmaya çalıştığı öğrenildi.

Cansız Bedeni Derin Dondurucuda Bulunmuştu: Teknedeki Vahşette Kan Donduran İfade - Resim : 5

Cansız Bedeni Derin Dondurucuda Bulunmuştu: Teknedeki Vahşette Kan Donduran İfade - Resim : 6

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