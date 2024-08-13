Konya'da Feci Kaza! Minibüs Tıra Çarptı: Soruşturma Başlatıldı
Konya'da kırmızı ışık yanınca yavaşlayan tıra minibüs arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Konya’nın Karapınar ilçesi Emirgazi yol kavşağında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.U. idaresindeki minibüs, önünde seyreden ve kırmızı ışık yanınca yavaşlayan A.A. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü T.U. ve yanında bulunan M.U. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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