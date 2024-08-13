Bandırma'da Trafik Kazası: Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi. Sürücü yaralanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bandırma'da Trafik Kazası: Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Gölyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde tek taraflı bir trafik kazası meydana geldi.

16 R 0173 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü G.G. (37), seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla yolun sağına devrildi. Kaza sonucu yaralanan sürücü için olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlçe Jandarma Komutanlığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Sürücü G.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Kaynak: İHA

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