Düğün Magandalarına Operasyon: 4 Kişi Yakalandı

Çay ilçesine bağlı Karamık köyünde gerçekleştirilen bir düğünde birden fazla kişi tarafından havaya tüfeklerle ateş açıldı. Eğlence boyunca boyunca havaya ateş edilirken bir çok misafirde ve çevrede yaşayan vatandaşlar da durumundan rahatsız oldu.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri düğünde havaya ateş açan şahısların S.D., M.D., A.Ö. ve M.T. olduğunu tespit etti. Genel güvenliği tehlikeye sokan 4 şahıs ardından ekipler tarafından gözaltına alındı.

Ekipler tarafından şahısların adreslerine yapılan baskınlarda yapılan aramalarda ise 2 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 35 adet av tüfeği mermisi ve 178 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA