Küçükbaş Hayvan Çalan 3 Kişi Tutuklandı

Konya'da hayvan hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.S.K'nin merkez Karatay ilçesi Karakaya Mahallesi'ndeki 63 küçükbaş hayvanının çalındığı ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aynı mahallede ikamet eden M.K. ile beraberindeki 2 kişinin hayvanları bir kamyona yükleyerek götürdüklerini tespit etti. Şüpheli M.K. adresinde yakalandı, diğer 2 kişinin Aksaray'da olduğu belirlendi. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmada, çalınan hayvanlar S.U. ile C.U'nun ahırında bulundu. Şüpheliler, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA