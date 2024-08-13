Küçükbaş Hayvan Çalan 3 Kişi Tutuklandı

Konya'da bir kişi 63 küçükbaş hayvanının çalındığını söyleyerek jandarmaya ihbarda bulundu. Olayla ilgili yakalanan 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükbaş Hayvan Çalan 3 Kişi Tutuklandı

Konya'da hayvan hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.S.K'nin merkez Karatay ilçesi Karakaya Mahallesi'ndeki 63 küçükbaş hayvanının çalındığı ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aynı mahallede ikamet eden M.K. ile beraberindeki 2 kişinin hayvanları bir kamyona yükleyerek götürdüklerini tespit etti. Şüpheli M.K. adresinde yakalandı, diğer 2 kişinin Aksaray'da olduğu belirlendi. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmada, çalınan hayvanlar S.U. ile C.U'nun ahırında bulundu. Şüpheliler, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

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