Temmuzda En Çok Konut Satılan Şehir Antalya Oldu

Türkiye genelinde konut satışları, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 127 bin 88 oldu. Konut sayısının en fazla olduğu illerde ise Antalya, İstanbul ve Ankara’dan sonra üçüncü sırada yer aldı.

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Temmuzda En Çok Konut Satılan Şehir Antalya Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayında ülke genelindeki konut satışlarına yönelik istatistik bilgileri paylaştı. Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 127 bin 88 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 47 ile İstanbul, 11 bin 364 ile Ankara ve 6 bin 659 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 61 ile Ardahan, 64 ile Hakkari ve 77 ile Bayburt oldu.

Antalya'da 2024 yılı Temmuz ayında 3 bin 990’ı ikinci el satış olmak üzere toplam 6 bin 659 konut satılırken, Isparta’da 165’i ikinci el satış olmak üzere 304, Burdur'da ise 479'u ikinci el olmak üzere toplam 620 konut satıldı.

TÜİK'e Göre Konut Satışları ArttıTÜİK'e Göre Konut Satışları ArttıGüncel

Kaynak: İHA

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