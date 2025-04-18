Karabük'te 2 Operasyon, 1 Tutuklama

Karabük’te düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda toplamda 107 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Karabük'te 2 Operasyon, 1 Tutuklama

Karabük'te uyuşturucuya yönelik kararlı mücadele sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.

İlk operasyonda durdurulan şüpheli S.K.’nın üzerinde yapılan aramada 99,10 gram metamfetamin ele geçirildi. İkinci operasyonda ise durumundan şüphelenilen A.B.'nin üzerinde 8,77 gram metamfetamin, bir adet pompalı tüfek ve 7 fişek bulundu.

Karabük'te 2 Operasyon, 1 Tutuklama - Resim : 1

Her iki şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.B. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kent genelinde kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

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Kaynak: İHA

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Uyuşturucu Operasyon Karabük
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