Diyarbakır'da 20 Ton Uyuşturucu İmha Edildi

Diyarbakır'da ele geçirilen 20 ton 766 kilo 679 gram uyuşturucu imha edildi.

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Diyarbakır'da 20 Ton Uyuşturucu İmha Edildi

Diyarbakır'da 2023-2024 yıllarında düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 20 ton 766 kilo 679 gram esrar imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2023-2024 yılları içerisinde icra edilen 226 narko-terör operasyonunda ele geçirilen 7 ton 692 kilo 512 gram toz esrar ve 13 ton 74 kilo 167 gram kubar esrardan oluşan toplam 20 ton 766 kilo 679 gram uyuşturucu ile ilgili müsadere kararı verildi.

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Esrar, Valilikçe oluşturulan heyet huzurunda İlçe Jandarma Komutanlığının uyuşturucu madde imha alanında yakılarak imha edildi.

Lice Kaymakamı Kerem Yenigün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin sürdüğünü belirtti.

"Lice ilçemizden terörün etkisini kırdığımız gibi uyuşturucuyla mücadelemiz de aynı kararlılıkla devam etmekte." diyen Yenigün, bu konuya sadece güvenlik boyutu ile bakmadıklarını belirtti.

Yenigün, şunları kaydetti: Bu topyekün bir mücadele. Sadece güvenlik boyutuyla değil, eğitim, sosyokültürel durum ve ekonomik ayağı da olan bir mücadele ve seferberlik gerektiriyor. Bunun için de vatandaşlarımızdan, her kesimden bizlere destek olmalarını bekliyoruz. Bu mücadelemizde asli bir unsur. Bizlerle destek ve iş birliği içerisinde olmaları çok önem arz etmekte.

Kaynak: AA

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