Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Babasına Son Görev! Bakan Hakan Fidan, Eski Bakanlar, AKP'li İsimler Yalnız Bırakmadı

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün hayatını kaybeden babası Osman Çavuşoğlu, Türkler Merkez Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Çavuşoğlu'nu acı gününde yakınları dışında Dışişleri Bakanı Fidan ile eski bakanlar, AKP'li isimler yalnız bırakmadı.

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Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Babasına Son Görev! Bakan Hakan Fidan, Eski Bakanlar, AKP'li İsimler Yalnız Bırakmadı - Resim : 1

Osman Çavuşoğlu için Alanya ilçesine bağlı Türkler Merkez Mezarlığı'nda saat 15.00'te cenaze töreni düzenlendi. Törene; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, eski bakanlar Süleyman Soylu, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nihat Zeybekci, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, AKP İl Başkanı Ali Çetin, il ve ilçe protokolü, oda ve dernek başkanları, siyasiler ile Çavuşoğlu Ailesi'nin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Babasına Son Görev! Bakan Hakan Fidan, Eski Bakanlar, AKP'li İsimler Yalnız Bırakmadı - Resim : 2

'EN ÖNEMLİ ŞEYİN DOSTLUKLAR OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖRDÜK'

Cenaze töreninde konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm ailem adına sizlere bu acılı günümüzde merhum babamızı Hakk'a uğurlarken, bizleri yalnız bırakmadığınız, acılarımızı paylaştığınız, dualarınızı paylaştığınız için gönülden teşekkür ediyorum. Rabb’im hepinizden razı olsun. Rabb’im tüm ölmüşlerimizin mekanını cennet eylesin. Sizlere de sağlıklı ömürler versin. Rahmetli anacığım 13 yıl önce Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Babamı da birazdan onun yanına defnedeceğiz. En önemlisi, bizim hayatta öğrendiğimiz en önemli şeyin dostluklar olduğunu bugün burada bir kez daha gördük. Rabb’im sizlerin de dostlarını eksik etmesin."

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Babasına Son Görev! Bakan Hakan Fidan, Eski Bakanlar, AKP'li İsimler Yalnız Bırakmadı - Resim : 3

Türkler Merkez Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Osman Çavuşoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mevlüt Çavuşoğlu'na BaşsağlığıDışişleri Bakanlığı'ndan Mevlüt Çavuşoğlu'na BaşsağlığıGüncel

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Acı Günü: Babası Hayatını KaybettiMevlüt Çavuşoğlu'nun Acı Günü: Babası Hayatını KaybettiSiyaset

Kaynak: DHA

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Mevlüt Çavuşoğlu Süleyman Soylu Hakan Fidan
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