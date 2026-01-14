Kara Kuvvetleri’nde Yolsuzluk Soruşturması... 5 Şüpheli Tutuklandı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Lojistik Komutanlığı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğü’nde görevli bazı personelin, hizmet alımı yapılan firmalarla anlaşarak menfaat sağladığını belirledi.

23 MİLYONLUK ZARAR

2019–2024 yılları arasında yapılan 18 nakliye ihalesinde, hak ediş belgelerinde araç sayıları ve kilometrelerin kasıtlı olarak fazla gösterildiği, bu yöntemle firmalara fazladan ödeme yapıldığı tespit edildi. MSB Teftiş Kurulu müfettişlerinin incelemesine göre kamu zararının 23 milyon 578 bin 505 TL olduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında 6 askeri personel ile firma sahibi ve yetkililerinin de aralarında bulunduğu 21 şüpheli, 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'rüşvet' suçlarından gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği, 16 şüpheli hakkında adli kontrol, 5 şüpheli hakkında ise tutuklama kararı verdi. Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Kaynak: AA