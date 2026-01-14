Kara Kuvvetleri’nde Yolsuzluk Soruşturması... 5 Şüpheli Tutuklandı!

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki nakliye ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 21 şüpheli den 5 kişi tutuklandı.

Son Güncelleme:
Kara Kuvvetleri’nde Yolsuzluk Soruşturması... 5 Şüpheli Tutuklandı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Lojistik Komutanlığı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğü’nde görevli bazı personelin, hizmet alımı yapılan firmalarla anlaşarak menfaat sağladığını belirledi.

23 MİLYONLUK ZARAR

2019–2024 yılları arasında yapılan 18 nakliye ihalesinde, hak ediş belgelerinde araç sayıları ve kilometrelerin kasıtlı olarak fazla gösterildiği, bu yöntemle firmalara fazladan ödeme yapıldığı tespit edildi. MSB Teftiş Kurulu müfettişlerinin incelemesine göre kamu zararının 23 milyon 578 bin 505 TL olduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında 6 askeri personel ile firma sahibi ve yetkililerinin de aralarında bulunduğu 21 şüpheli, 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'rüşvet' suçlarından gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği, 16 şüpheli hakkında adli kontrol, 5 şüpheli hakkında ise tutuklama kararı verdi. Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na İhale Soruşturması: 6’sı Asker 20 Şüpheli GözaltındaKara Kuvvetleri Komutanlığı’na İhale Soruşturması: 6’sı Asker 20 Şüpheli GözaltındaGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
İhale Yolsuzluk
Son Güncelleme:
Uyuşturucu Soruşturması Derinleşiyor: Ümit Karan Gözaltına Alındı! Ümit Karan Gözaltına Alındı!
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Sıcak Gelişme! 15 İsmin Testi Pozitif Çıktı Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Sıcak Gelişme!
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanan Herkes Etkilenecek! Yarından İtibaren Tamamen Değişiyor Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanan Herkes Etkilenecek! Yarından İtibaren Tamamen Değişiyor
Ufuk Bayraktar Hakim Karşısına Çıktı: Gözyaşlarıyla Kendini Böyle Savundu! Aylık Geliri Dudak Uçuklattı Ufuk Bayraktar Hakim Karşısına Çıktı: Gözyaşlarıyla Kendini Böyle Savundu
Huzurevinde Kalıyordu... Usta Sanatçı Zihni Göktay'dan Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Huzurevinde Kalıyordu... Usta Sanatçı Zihni Göktay'dan Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Rabia Karaca'dan Şok İfade! Özel Jette Uyuşturucu Partileri... Rabia Karaca'dan Şok İfade!
Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Oktay Kaynarca'nın İfadesi Ortaya Çıktı Oktay Kaynarca'nın İfadesi Ortaya Çıktı