Kara Harp Okulu'nda Yemin Krizi: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Açıkladı! Teğmenler İçin Karar Günü Belli Oldu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Harp Okulu mezuniyetindeki yeminleri ileri sürülerek haklarında inceleme başlatılan teğmenlere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Güler, 25 Kasım'ı işaret ederek "Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz" dedi.

Bir TV kanalında konuşan Güler, "Bir defa toplum olarak 25 Kasım'a kadar sabırla beklememiz lazım. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu tip olaylara bakışımızda daima disiplin anlayışımız birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz" ifadesini kullandı.

'İSRAİL ELBETTE SALDIRABİLİR'

Güler, "İsrail'in Türkiye'ye bir doğrudan tehdidi olabilir mi?" sorusunu "Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'mız iç cephenin öneminden bahsetti ve bunu mutlaka sağlamamız gerektiğini ifade ettiler. Ben kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çok haklı olduğundan yanayım. İç cephe her zaman bize lazım. Yani barış ortamında da olsak iç cephenin bütünlüğü, güçlülüğü her zaman bir ülkenin lehinedir. 'Efendim İsrail Türkiye'ye saldırır mı?' Cumhurbaşkanı'mız zaten böyle bir tehlikeyi görmese böyle bir şey ifade eder mi? Elbette ki saldırabilir." yanıtını verdi.

'ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI HER AN ÇIKABİLİR'

Bakan Güler, 3. dünya savaşı riskinin olup olmadığına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

-Her an çıkabilir. Ama tabii ki çıkmasını istemiyoruz. Ama biz her zaman her şeye hazır olmak zorundayız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ve onun büyük milletinin güvenliğinden sorumluyuz.

-Her türlü imkanı kullanacağız ve her türlü olasılığı da değerlendireceğiz. Dolayısıyla olabilir diye biz her şeyi en ince teferruatına kadar değerlendiririz, çalışırız, planlarımızı yaparız. Ama biz kendi ülkemizde sulh içinde yaşamak istiyoruz.

Kaynak: AA