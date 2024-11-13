5 Katlı Binanın Yıkımında İlginç Yöntem

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ederken Malatya’da bir binanın yıkımında kullanılan yöntem dikkat çekti. Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5 katlı binanın bir binanın yıkımında ses dalgalarından da faydalanıldı.

Binanın yıkımına ilişkin bir bilgilendirme yapan Operatör Ümit Dalkılıç, yıkımı gerçekleşecek binalarda kolonların zayıflatılarak yön verildikten sonra korna sesiyle binaların yıkımın gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yıkılan binada betona rastlamadıklarını da ifade eden Dalkılıç, yapının çürümüş olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA