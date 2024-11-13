Yürek Yakan Kaza: Baba ve Oğulun Kullandığı TIR'lar Çarpıştı, 22 Yaşındaki Emir Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yürek yakan bir kaza meydana geldi. Babasının kullandığı TIR'a arkadan çarpan TIR sürücüsü hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da Emir A'nın (22) kullandığı TIR Çay-Bolvadin kara yolu Kavakdibi mevkisinde babası Mahmut A'nın (54) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.
ARAÇ İÇERİSİNE SIKIŞTI
Kazada ağır yaralanan Emir A, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle TIR'dan çıkarılan Emir A, kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: