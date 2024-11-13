Yürek Yakan Kaza: Baba ve Oğulun Kullandığı TIR'lar Çarpıştı, 22 Yaşındaki Emir Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yürek yakan bir kaza meydana geldi. Babasının kullandığı TIR'a arkadan çarpan TIR sürücüsü hayatını kaybetti.

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Yürek Yakan Kaza: Baba ve Oğulun Kullandığı TIR'lar Çarpıştı, 22 Yaşındaki Emir Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Emir A'nın (22) kullandığı TIR Çay-Bolvadin kara yolu Kavakdibi mevkisinde babası Mahmut A'nın (54) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

Yürek Yakan Kaza: Baba ve Oğulun Kullandığı TIR'lar Çarpıştı, 22 Yaşındaki Emir Hayatını Kaybetti - Resim : 1

ARAÇ İÇERİSİNE SIKIŞTI

Kazada ağır yaralanan Emir A, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yürek Yakan Kaza: Baba ve Oğulun Kullandığı TIR'lar Çarpıştı, 22 Yaşındaki Emir Hayatını Kaybetti - Resim : 2
Ekiplerin müdahalesiyle TIR'dan çıkarılan Emir A, kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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