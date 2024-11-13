Aktif Savaş Bölgelerinde Utandıran Manzara! 'Karanlık Turizm' Akımı Başladı... Yıkıntılar Arasında Poz Veriyorlar

Tüm dünya önce Rusya'nın Ukrayna'ya; ardından da İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla sarsılmıştı. Aktif olarak iki savaş da devam ederken duyanların, görenlerin kanını donduran yeni bir akım ortaya çıktı. Bu akımda aktif savaş bölgelerine turlar düzenleniyor, ünlüler, fenomenler yıkılmış binaların önünde poz veriyor.

Karanlık turizmin gittikçe ünlenme sebebi ise savaş bölgelerindeki destinasyonların romantize edildiği belgesel, film ve televizyon programlarının artması olarak görülüyor.

Ünlüler, siyasetçiler ve fenomenler İsrail gezilerini Gazze sınırı yakınındaki harap olmuş bölgeleri ziyaret etmeden tamamlamıyor. Elon Musk, Ivanka Trump, Jerry Seinfeld, Michael Douglas yıkılmış evlerin önünde poz veren ünlülerden bazıları.

Ukrayna da karanlık turizmin bir parçası. Tahrip olmuş askeri teçhizat ve füze saldırılarından geriye kalanları içeren bir Kiev turu da var.

Ukrayna'ya seyahat eden turistlerin telefonlarına alarm uygulaması yüklemeleri öneriliyor.