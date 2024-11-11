Rusya Bir Yerleşim Birimini Daha Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Kolesnikovka yerleşim biriminin Rus ordusu tarafından kontrol altına alındığını açıkladı.

Rus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ordunun cephede pozisyonlarını iyileştirdiği kaydedilirken, "Batı Askeri Grubu birlikleri, Harkiv bölgesinde Kolesnikovka yerleşim birimini kurtardı” denildi.

Son 24 saatte 133 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçlarının (İHA) depolama merkezine, "Sapsan" füze parçalarının üretildiği ve test edildiği atölyelere, mühimmat ve yakıt depolarına, lojistik merkezine yönelik saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 35 bin 551 İHA, 585 hava savunma füze sistemi, 19 bin 167 tank ve zırhlı araç, 1487 çok namlulu roketatar, 17 bin 673 obüs ve havan topu ile 28 bin 157 özel askeri araç imha edildi."