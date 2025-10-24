Kar, Sağanak, Fırtına… Hepsi Birden Geliyor! Meteoroloji’den İstanbul Dahil 20 İl İçin Kritik Uyarı
Meteoroloji’nin 24 Ekim raporuna göre; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Samsun, Antalya ve Isparta çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Batı bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; yurt genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu bölümleri ile Samsun, Antalya ve Isparta çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.
Batı bölgelerde zaman zaman gök gürültülü sağanaklar etkili olurken, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar görülebilir.
İzmir, Manisa, Edremit Körfezi çevreleri ile Manisa ve Aydın’ın batısında yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
HAVA SICAKLIĞI
Doğu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de ise 40–60 km/s hızla esmesi tahmin ediliyor.
METEOROLOJİK UYARI
Kuvvetli Yağış Uyarısı: İzmir, Manisa, Edremit Körfezi ve Aydın’ın batı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle; ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Kaz Dağları çevresinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Bursa: 15/28°C – Akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
Çanakkale: 18/25°C – Aralıklı sağanak yağışlı
İstanbul: 18/24°C – Öğleden sonra yerel sağanak
Kırklareli: 15/22°C – Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu hava hâkim. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı kıyılarda yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar: 10/19°C – Akşam saatlerinde yerel sağanak
Denizli: 14/25°C – Akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
İzmir: 16/24°C – Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
Muğla: 12/21°C – Aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya ve Isparta çevrelerinde akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Adana: 17/30°C – Parçalı bulutlu
Antalya: 18/24°C – Akşam saatlerinde yerel sağanak
Hatay: 17/29°C – Parçalı bulutlu
Isparta: 13/22°C – Akşam saatlerinde yerel sağanak
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerde yer yer sağanak bekleniyor.
Ankara: 10/21°C – Aralıklı sağanak
Eskişehir: 10/22°C – Akşam saatlerinde sağanak
Konya: 10/23°C – Akşam saatlerinde sağanak
Sivas: 7/21°C – Doğu çevreleri yağışl
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor.
Bolu: 11/20°C – Akşam saatlerinde sağanak
Düzce: 14/25°C – Akşam saatlerinde sağanak
Sinop: 16/25°C – Aralıklı sağanak
Zonguldak: 15/25°C – Akşam saatlerinde sağanak
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor.
Amasya: 12/25°C – Parçalı bulutlu
Rize: 15/23°C – Sağanak yağışlı
Samsun: 15/25°C – Akşam saatlerinde sağanak
Trabzon: 16/22°C – Sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışlar yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebilir.
Erzurum: 4/15°C – Öğleden sonra yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur
Kars: 3/16°C – Öğleden sonra yağmur, yükseklerde kar
Malatya: 10/23°C – Parçalı ve çok bulutlu
Van: 6/17°C – Öğleden sonra sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde parçalı bulutlu hava bekleniyor.
Diyarbakır: 10/24°C – Parçalı bulutlu
Gaziantep: 12/25°C – Parçalı bulutlu
Mardin: 16/24°C – Parçalı bulutlu
Siirt: 14/24°C – Parçalı bulutlu