Kar, Sağanak, Fırtına… Hepsi Birden Geliyor! Meteoroloji’den İstanbul Dahil 20 İl İçin Kritik Uyarı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; yurt genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu bölümleri ile Samsun, Antalya ve Isparta çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Batı bölgelerde zaman zaman gök gürültülü sağanaklar etkili olurken, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar görülebilir.

İzmir, Manisa, Edremit Körfezi çevreleri ile Manisa ve Aydın’ın batısında yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI

Doğu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de ise 40–60 km/s hızla esmesi tahmin ediliyor.

METEOROLOJİK UYARI

Kuvvetli Yağış Uyarısı: İzmir, Manisa, Edremit Körfezi ve Aydın’ın batı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle; ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Kaz Dağları çevresinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Bursa: 15/28°C – Akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak

Çanakkale: 18/25°C – Aralıklı sağanak yağışlı

İstanbul: 18/24°C – Öğleden sonra yerel sağanak

Kırklareli: 15/22°C – Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu hava hâkim. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı kıyılarda yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar: 10/19°C – Akşam saatlerinde yerel sağanak

Denizli: 14/25°C – Akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak

İzmir: 16/24°C – Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak

Muğla: 12/21°C – Aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya ve Isparta çevrelerinde akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Adana: 17/30°C – Parçalı bulutlu

Antalya: 18/24°C – Akşam saatlerinde yerel sağanak

Hatay: 17/29°C – Parçalı bulutlu

Isparta: 13/22°C – Akşam saatlerinde yerel sağanak

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerde yer yer sağanak bekleniyor.

Ankara: 10/21°C – Aralıklı sağanak

Eskişehir: 10/22°C – Akşam saatlerinde sağanak

Konya: 10/23°C – Akşam saatlerinde sağanak

Sivas: 7/21°C – Doğu çevreleri yağışl

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Bolu: 11/20°C – Akşam saatlerinde sağanak

Düzce: 14/25°C – Akşam saatlerinde sağanak

Sinop: 16/25°C – Aralıklı sağanak

Zonguldak: 15/25°C – Akşam saatlerinde sağanak

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor.

Amasya: 12/25°C – Parçalı bulutlu

Rize: 15/23°C – Sağanak yağışlı

Samsun: 15/25°C – Akşam saatlerinde sağanak

Trabzon: 16/22°C – Sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışlar yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebilir.

Erzurum: 4/15°C – Öğleden sonra yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur

Kars: 3/16°C – Öğleden sonra yağmur, yükseklerde kar

Malatya: 10/23°C – Parçalı ve çok bulutlu

Van: 6/17°C – Öğleden sonra sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Diyarbakır: 10/24°C – Parçalı bulutlu

Gaziantep: 12/25°C – Parçalı bulutlu

Mardin: 16/24°C – Parçalı bulutlu

Siirt: 14/24°C – Parçalı bulutlu