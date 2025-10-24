Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak! Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Çarşamba günü bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak! Resmi Gazete'de Yayımlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanılacak. Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile vatandaşlar, bayram coşkusunu ulaşım ücreti ödemeden yaşayabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karar kapsamında, 29 Ekim Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nda seferler ücretsiz olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

