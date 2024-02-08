Kar 2 ili esir aldı: 200 yol ulaşıma kapandı!

Yoğun kar yağışı Ardahan ve Erzurum'u esir aldı. 200 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

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Kar 2 ili esir aldı: 200 yol ulaşıma kapandı!

Yoğun kar yağışı nedeniyle 200 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı.

Erzurum il genelinde kar ve tipi nedeniyle 169 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

ARDAHAN

Ardahan'da kar ve tipi dolayısıyla merkezde 1, ilçelerden Posof'ta 16, Hanak'ta 6, Çıldır'da 4, Damal'da 3, Göle'de 1 olmak üzere 31 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA

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Kar Yağışı Ardahan Erzurum
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