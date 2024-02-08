Yandaş vakıflar devleti solladı: Ensar ve TÜRGEV'in ABD'de lobi faaliyetleri için 1 yıllık harcaması ortaya çıktı

İktidara yakın olduğu bilinen Ensar ve TÜRGEV'in ABD'de lobi faaliyeti yürütmek için 1 yılda yaptığı harcama dudak uçuklattı.

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Yandaş vakıflar devleti solladı: Ensar ve TÜRGEV'in ABD'de lobi faaliyetleri için 1 yıllık harcaması ortaya çıktı

Türkiye, 2023 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) lobi faaliyetleri için 17 milyon 885 bin 421 dolar harcadı. ABD Adalet Bakanlığı’nın denetimindeki Yabancı Ülke Temsilcileri Kayıt Yasası (Foreign Agents Registration Act – FARA) olarak bilinen yasa çerçevesindeki kayıtları inceleyen OpenSecrets verilerine göre ilk kez devlet dışı kurumların harcamaları, devleti geride bıraktı.

ENSAR VE TÜRGEV KESENİN AĞZINI AÇTI

Medyascope'tan Senem Görür Yücel'in aktardığı verilere göre lobi harcamaların büyük bir kısmı iktidar ya da iktidara yakın kurumlar tarafından yapıldı. TÜRGEV 5 bin 246 bin 920 dolar, Ensar Vakfı 5 milyon 49 bin 790 dolar, AKP 4 milyon 500 bin dolar, hükümet ise 1 milyon 894 bin 602 dolar harcadı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ise 53 bin 400 dolar harcadığı kayıtlara geçti.

Yandaş vakıflar devleti solladı: Ensar ve TÜRGEV'in ABD'de lobi faaliyetleri için 1 yıllık harcaması ortaya çıktı - Resim : 1

Tabloyu hazırlayan: Burak Siperli/Medyascope

Ensar Vakfı, 22 Aralık 2023’e kadar lobi faaliyetleri için 999 bin dolar harcamıştı. Fakat şu anki verilere bakıldığında Ensar Vakfı’nın 5 milyon 49 bin 790 dolar harcadığı görülmekte.

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Ensar Vakfı
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