Mersin’de IŞİD operasyonunda yakalanan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

Mersin’de MİT ve polisin yaptığı çalışmada terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mersin’de IŞİD operasyonunda yakalanan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

Mersin’de MİT ve polisin yaptığı çalışmada terör örgütü IŞİD'in yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli yakalandı, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, MİT Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri terör örgütü IŞİD mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 16 şüphelinin terör örgütü IŞİD içerisinde geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürüten, örgütün ideolojisi doğrultusunda şehirde yapılanma arayışı içerisinde olan ve sözde örgütün istihbarat biriminde de görev aldıkları tespit edildi.

Bunun üzerine özel harekat timlerinin de yer aldığı 150 polisin katılımıyla birçok adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınarak işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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