Polis helikopterine lazer tuttu, uygulamada yakalandı

Maltepe'de "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı. Polis helikopterine lazer tuttuğu belirlenen kişiye 91 bin 236 lira ceza kesildi.

Polis helikopterine lazer tuttu, uygulamada yakalandı

İstanbul Maltepe'de düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulaması sırasında polis helikopterine lazer tuttuğu belirlenen kişiye 91 bin 236 lira ceza kesildi.

Uygulamanın ilk aşamasında 9 park ve bahçe, 14 kahvehane, 203 otomobil, 44 motosiklet ve 1074 kişi ekipler tarafından kontrol edildi.

Kontrollerde 1 kurusıkı tabanca, 20 fişek ve 0,5 gram narkotik madde ele geçirilirken, yoklama kaçağı 7 kişi hakkında işlem yapıldı, 14 sürücüye 145 bin 943 lira idari para cezası kesildi.

Ekipler tarafından 1035 kişinin kontrol edildiği ikinci aşamada ise 2 kurusıkı tabanca, 60 fişek, yaklaşık 5 gram narkotik madde ele geçirildi. 16 araç sürücüsüne toplam 119 bin 461 lira idari para cezası uygulandı.

Maltepe Dragos sahilinden toplu olarak uygulama noktalarına geçen ve dron ile görüntülenen polis ekiplerine, ikinci aşamada polis helikopteri de eşlik etti.

Uygulama sırasında polis helikopterine lazer tuttuğu tespit edilen Cengiz I'ya "Sivil Havacılık Kanunu'na muhalefet"ten 91 bin 236 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA

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