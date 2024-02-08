Bursa'da babasıyla tartışan kişi, tüm ailesini katletti!

Bursa'da bir kişi, babasıyla tartıştıktan sonra tüm ailesini katletti.

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Bursa'da babasıyla tartışan kişi, tüm ailesini katletti!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını ve araya giren annesiyle kardeşini pompalı tüfek ve bıçakla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Hamitler Mahallesi 2. Vakıf Sokak'taki bir evde, şüpheli A.Y. (19) babası S.Y. (64) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli babasını, ardından da araya girmek isteyen annesi Z.Y. (55) ve erkek kardeşi M.Y'yi (15) bıçak ve pompalı tüfekle öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis zanlıyı elindeki bıçakla yakaladı.

Cenazeler savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Katil zanlısının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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