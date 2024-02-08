CHP'li Hasan Öztürk'ten araştırma önergesi: 'Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil'

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), geçtiğimiz günlerde AKP iktidarı döneminde hayatını kaybeden çocuk işçilere dair yayımladığı yeni raporda çarpıcı veriler ortaya koydu. Raporu MESEM kapsamında staj görürken hayatını kaybeden çocuk işçilere adayan İSİG, 2013-2023 döneminde en az 671 çocuk işçinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

“ÜLKENİN GELECEĞİ ÖLÜYOR”

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İSİG verileri ışığında çocuk işçi ölümlerinin araştırılması istemiyle TBMM Başkanlığı’na bir önerge verdi. Öztürk, AKP iktidarının 21’inci yılı olduğunu hatırlatarak iktidarın politikalarını eleştirdi. Öztürk, kayıt dışı çalıştırılan çocuk işçilerin haklarının devlet güvencesinde korunması gerektiğini vurgulayarak, “Yaşam hakkı bile korunmayan çocuklarımızla birlikte aslında ülkenin geleceği ölüyor. Rant cinayetine kurban verdiğimiz yüzlerce çocuğumuzdan halen haber alınamamışken, evlatlarımızı bir de iş cinayetine kurban vermek hepimizin vicdanını sızlatıyor.” İfadelerini kullandı.

“ÇOCUKLAR UYURKEN SUSULUR, ÖLÜRKEN DEĞİL”

Öztürk, çocuk işçi çalıştırmanın bir tür istismar olduğunu hatırlatarak “Çocuklar sadece iş cinayetine kurban gittiği için değil, kayıt dışı bir şekilde ucuz iş gücü olarak görüldüğü için de sesimizi yükseltmeliyiz. Çünkü çocuklar uyurken susulur, ölürken değil” dedi. Öztürk, konuyla ilgili verdiği araştırma önergesine de değinerek “AKP’nin çocuk işçiliğine gözünü kapatması sorunu ortadan kaldırmıyor. Kendi çocukları lüks içinde yaşarken vatanın çocukları istismara, ranta, iş cinayetine kurban gidiyor. Biz kayıt dışı olan ve gizli kalan çocuk işçi ölümlerinin araştırılmasını istiyoruz.” dedi.

YILLARA GÖRE ÇOCUK ÖLÜMLERİ

Öztürk’ün gündeme getirdiği raporda yıllara göre çocuk işçi ölümlerine bakıldığında; 2013 yılında en az 59 çocuk işçi, 2014 yılında en az 54 çocuk işçi, 2015 yılında en az 63 çocuk işçi, 2016 yılında en az 56 çocuk işçi, 2017 yılında en az 60 çocuk işçi, 2018 yılında en az 67 çocuk işçi, 2019 yılında en az 67 çocuk işçi, 2020 yılında en az 67 çocuk işçi, 2021 yılında en az 62 çocuk işçi, 2022 yılında en az 62 çocuk işçi, 2023 yılında en az 54 çocuk işçi yaşamını yitirdi.