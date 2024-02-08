Antalya’da öğrenci servis ücretlerine zam kararı

Antalya’da yapılan Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu toplantısında servis ücretlerine zam kararı alındı.

Son Güncelleme:
Antalya’da öğrenci servis ücretlerine zam kararı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğünün sekretaryasının yürüttüğü Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu dün toplandı.

Kurulda birçok kurum ve kuruluş temsilcisi yer aldı. Toplantıda ulaşım esnafının yaşamış olduğu sorunlar ve zam teklifleri ile talepler görüşüldü.

ZAM KARARI ALINDI

Toplantının sonunda alınan zam kararları açıklandı. Toplantıda servis ücretlerinde devlet okullarında yüzde 27,5 özel okullara yüzde 30 zam kararı alındı. Kararın önümüzdeki günlerde uygulamaya konulacağı öğrenildi.

Etiketler
Zam
Son Güncelleme:
Kendinizi Google'dan nasıl silersiniz? İşte yapmanız gerekenler! Kendinizi Google'dan nasıl silersiniz?
Yolda yürürken tanımadığı kişiyi bıçakladı Yolda yürürken tanımadığı kişiyi bıçakladı
Sinirlendiklerinde ne yaptıklarını bilmiyorlar.... En öfkeli 3 burç Sinirlendiklerinde ne yaptıklarını bilmiyorlar.... En öfkeli 3 burç
AKP ve MHP heyetleri bir araya geliyor: Meclis Üyeleri için 'fermuar sistemi' formülü AKP ve MHP heyetleri bir araya geliyor: Meclis Üyeleri için 'fermuar sistemi' formülü
ÇOK OKUNANLAR
21. yüzyılın en iyi 100 filmi belli oldu: Listede Türkiye'den de bir yapım var! 21. yüzyılın en iyi 100 filmi belli oldu: Listede Türkiye'den de bir yapım var!
Yaşam kalitesi en yüksek 10 kent açıklandı: İşte zirvedeki şehir! Yaşam kalitesi en yüksek 10 kent açıklandı: İşte zirvedeki şehir!
Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor: 31 Mayıs son gün, paranız buhar olabilir! Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor: 31 Mayıs son gün, paranız buhar olabilir!
Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affı'nın perde arkası: 'Mehmet Şimşek, Erdoğan'a gitti ve...' Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affı'nın perde arkası: 'Mehmet Şimşek, Erdoğan'a gitti ve...'
Son 25 yılın en iyi dizileri açıklandı: Dev yapım, zirveyi kimseye bırakmadı Son 25 yılın en iyi dizileri açıklandı