Antalya’da öğrenci servis ücretlerine zam kararı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğünün sekretaryasının yürüttüğü Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu dün toplandı.

Kurulda birçok kurum ve kuruluş temsilcisi yer aldı. Toplantıda ulaşım esnafının yaşamış olduğu sorunlar ve zam teklifleri ile talepler görüşüldü.

ZAM KARARI ALINDI

Toplantının sonunda alınan zam kararları açıklandı. Toplantıda servis ücretlerinde devlet okullarında yüzde 27,5 özel okullara yüzde 30 zam kararı alındı. Kararın önümüzdeki günlerde uygulamaya konulacağı öğrenildi.