Ali Erbaş'a sunuldu: Diyanet çalışanlarına yapılan ankette çarpıcı sonuç

Diyanet çalışanlarına yapılan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a sunulan anketten çıkan sonuçlar dikkat çekti. Ankete göre personelin yüzde 80’i Diyanet’te torpil ve kayırmacılık olduğunu düşünüyor.

Ali Erbaş'a sunuldu: Diyanet çalışanlarına yapılan ankette çarpıcı sonuç

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet-Sen, toplam 6 bin 406 Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin katıldığı anket düzenledi. Anket, “Diyanet Çalışanlarının Sorunları” ismiyle rapor haline getirildi. Raporun sonuçları 17 Ocak'ta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a sunuldu.

Anket sonuçlarının da yer aldığı rapora göre, “Diyanet, Türkiye'de İslam Dini’ne ilişkin en etkin ve saygın kurumdur” diyen personelin oranı yüzde 68’de kaldı. Diyanet çalışanları içinde, “Diyanet’te torpil, iltimas ve kayırmacılık yoktur” diyebilenlerin oranının ise yalnızca yüzde 7 olduğu bildirildi. Diyanet’te torpil olmadığı yönündeki söylem karşısında kararsız kalanların oranı ise yüzde 13 ile ifade edildi. Ankete katılan Diyanet çalışanlarının 35’inin, “Seçme hakkım olsa başka devlet memurluğuna geçmek isterim” görüşü de dikkati çekti.

KULLANILMAYAN İZİNLER

Rapordaki çarpıcı tespitler bunlarla da sınırlı kalmadı. Diyanet çalışanlarının yüzde 45’i, yıllık izinlerini kullanamadığını öne sürdü. İzinlerini kullanamayanların yüzde 26,7'sı, “Yöneticilerin izin kullandırmada zorluk çıkardığını” savundu.

Türkiye'deki ekonomik krizin sonuçları da rapora yansıdı. Diyanet-Sen’in anketine katılan Diyanet çalışanlarının yüzde 44,9’u 10 yıl öncesine göre ekonomik durumunun kötüye gittiğini ve gerilediğini vurguladı.

ÇARPICI SONUÇLAR

Diyanet çalışanlarının yüzde 85'i Türkiye'de dini duyarlılıkların beş yıl öncesine oranla azaldığını belirtirken raporda öne çıkan diğer bazı bulgular ise şöyle sıralandı:

• Diyanet’in son beş yıldaki işleyişi geçmişe göre kötüye gidiyor diyenlerin oranı 37,4.

• Cemevleri ibadethane değildir diyenlerin oranı yüzde 60,1.

• Adalet konusunda memnuniyetsizliğini dile getirenlerin oranı yüzde 38,4.

• Eğitim hizmetlerinden memnun olmayanlar yüzde 18.

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