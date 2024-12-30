Kaputa Giren Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı

Karabük Kılavuzlar Mahallesi'nde bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Son Güncelleme:

Olay, Kılavuzlar Mahallesinde meydana geldi. Park halindeki otomobiline binmek üzere olan sürücü kaputtan kedi sesinin geldiğini fark etti. Kendi imkanlarıyla kediyi çıkartamayan sürücü Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kedi yavrusu sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Herhangi bir yarası olmadığı anlaşıla kedi doğal yaşamına salındı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Kocaeli'de 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı Kocaeli'de 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Evde Tarçın Çubuğu Yakmanın Bilinmeyen Faydaları! Anında Etkisini Gösteriyor Evde Tarçın Çubuğu Yakmanın Bilinmeyen Faydaları! Anında Etkisini Gösteriyor
54 Yıldır Futbolda Kullanılan Sarı ve Kırmızı Kartın Nasıl Ortaya Çıktığını Hiç Düşündünüz mü? İşte Şaşırtan Hikayesi 54 Yıldır Futbolda Kullanılan Sarı ve Kırmızı Kartın Nasıl Ortaya Çıktığını Hiç Düşündünüz mü?
Şanlıurfa'daki 15 Milyonluk Vurgunda Yeni Gelişme Şanlıurfa'daki 15 Milyonluk Vurgunda Yeni Gelişme