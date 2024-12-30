Kaputa Giren Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı
Karabük Kılavuzlar Mahallesi'nde bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Kılavuzlar Mahallesinde meydana geldi. Park halindeki otomobiline binmek üzere olan sürücü kaputtan kedi sesinin geldiğini fark etti. Kendi imkanlarıyla kediyi çıkartamayan sürücü Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kedi yavrusu sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Herhangi bir yarası olmadığı anlaşıla kedi doğal yaşamına salındı.
Kaynak: İHA
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