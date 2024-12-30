Şanlıurfa'daki 15 Milyonluk Vurgunda Yeni Gelişme

Şanlıurfa’daki 15 milyon TL değerinde 5 kilogram altın hırsızlığı olayında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

24 Kasım tarihinde Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Divanyolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 5 kilogram külçe altın kuyumcudan alınarak atölyede bileziğe dönüştürüldü. Atölye çalışanı İbrahim Kayan ve kardeşi Muhammed Kayan işlenerek hazırlanan bilezikleri sahibine teslim etmek üzere merdivenlerden aşağıya indi. Bu sırada güvenlik kamerasının olmadığı merdivenler üzerinde, yüzlerinde maske olan silahlı ve bıçaklı 2 kişi tarafından darp edilerek gasp edildi. 15 milyon TL değerindeki altın bilezikleri çalan hırsızlar, motosiklete binerek uzaklaştı.

ŞÜPHELİLER BİR AYLIK ÇALIŞMAYLA YAKALANDI

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir aylık çalışmanın ardından şüphelilerin saklandıkları adreslere operasyon düzenledi. Aralarında 1 kadının da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.