Kaos GL, ölüm tehditlerinin ardından videoyu yayından kaldırdı

Kaos GL, cinsel ayrımcılığa ve nefret suçlarına karşı hazırladığı videoyu ‘hakaret ve ölüm tehditleri aldıkları’ gerekçesiyle yayından kaldırdığını duyurdu.

Filmde, el ele tutuşmuş iki genç kız kendilerine bakan bir adamın bakışlarından rahatsız olup ellerini çözüyor. Bunun üzerine vagondaki herkes aynı anda el ele tutuşuyor.

Film, yayınlanmasının ardından iktidara yakın bazı gazeteler ve kişiler tarafından Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Marmaray’da çekildiği gerekçesiyle hedef alınmıştı. Dün de Marmaray tarafından yapılan açıklamada, film hakkında hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.

KAOS GL'DEN AÇIKLAMA

Filme ve filmdeki oyuncuları karşı yürütülen ‘nefret kampanyası’ sürerken, Kaos GL’den açıklama geldi.

Filmi çeken şirket ve filmde yer alan oyunculara hakaret ve ölüm tehditleri geldiği belirtilen açıklamada, kimsenin zarar görmemesi için videonun yayından kaldırıldığı duyuruldu:

“‘Nefrete karşı el ele’ diyerek paylaştığımız, LGBTİ+’ları hedef alan kamu spotuna karşı dayanışmayı, birlikte yaşamı gösteren gerçek kamunun sesi bir kamu spotu örneği olmasını ümit ettiğimiz videoyu izleyen, elimizi havada bırakmayan herkese teşekkür ederiz. Maalesef, nefrete karşı videoya bile tahammülü olmayanlar; Kaos GL olarak bizim ne yazık ki alışık olduğumuz bir nefret operasyonunu tekrar devreye soktu. Bu operasyonun bu seferki hedefi sadece biz olmadık. Filmi çeken şirket ve filmde yer alan oyunculara hakaret ve ölüm tehditlerine kadar vardı iş. Uzattığımız eli tutan kimsenin kirpiğine zarar gelmesini istemeyiz. Bu sebeple videoyu yayından kaldırdık. Ancak biz elimizi uzatmaya 29 yıldır olduğu gibi devam edeceğiz. Biliyoruz ki o el havada kalmayacak…”