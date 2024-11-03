Kanserle Mücadele Eden Ünlü Şarkıcı Şimal'e Vicdansız Yorumlar! Sosyal Medyadan İsyan Etti

Uzun süredir kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Şimal, Instagram’dan yaptığı paylaşıma gelen yorumları paylaşarak isyan etti. Şimal’e gelen yorumlar ise şoke etti.

Daha önce meme kanserini yenen Şimal, rutin kontrol sırasında beyninde bir tümörün daha olduğunu öğrenmişti. Genç şarkıcı, 17 Ocak’ta uzun süren bir operasyon geçirmişti. Kanserin beyin zatına metastaz yaptığını açıklayan Şimal, sosyal medya hesabından kendisine gelen ‘acımasız’ yorumları da paylaştı.

Instagram’daki fotoğrafına vicdansız bir kullanıcının 'Mumya, öldün mü ki' yazdığı mesajı paylaşan Şimal, "Yorumlara bakın çok üzülüyorum size. Allah'ım yaşatmasın bu acıları" diye yazdı.

'BU YÜZDEN UZAK DURMAYA ÇALIŞIYORUM'

Daha sonra bir paylaşım daha yapan ünlü şarkıcı, “Bu yüzden sosyal medyadan uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü duygusal bir çöküş içindeyim ne ruhumu ne bedenimi toplayabiliyorum. Sadece Allah'a havale ediyorum herkesi” dedi.

Eski ve yeni halini Instagram’dan paylaşan Şimal, "Bir önce attığım hikayedeki Şimal'den tek farkım kel olmam desem de inanmayın. Çünkü çok şey değişti. Mesela şu halime bile şükrediyorum" demişti.