Kilo Vermek İsteyenlerin İlk Tercihi: Kepekli Ekmeğin Şoke Edecek Kanser Etkisi Ortaya Çıktı
Fazla kilolarından şikayetçi olup kilo vermek isteyenlerin sıkça yöneldiği kepekli ekmeğin dikkat çeken faydaları ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kilo vermeyi isteyenlerin sıkça tercih ettiği kepekli ekmek, sağlığa olan çok yönlü faydalarıyla öne çıkıyor. Kalp hastalıklarından astıma kadar pek çok rahatsızlıkla mücadelede rol oynayan bu ekmek, sağlıklı beslenme programlarının da vazgeçilmez bir parçası.
KANSER VE HEMOROİDE ETKİSİ
Kepekli ekmek, buğdayın vitamin değeri yüksek kepekli kısmından üretilir. Bu, özellikle kolon kanseri ve hemoroid riskini azaltırken, kan şekerini dengelemeye yardımcı olmasıyla dikkat çeker. Kepekli ekmekte bol miktarda bulunan B vitamini (folik asit), kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekler ve hamilelik döneminde sağlıklı bir fetüs gelişimini sağlar.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
Bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda da etkili olan kepekli ekmek, sağlıklı nişasta içerdiği için vücudun temel enerji ihtiyacını kaliteli bir şekilde karşılar. Yulaf veya buğday kepeğinden üretilmiş olan kepekli ekmek, kanser hastalarına da önerilir; özellikle meme, akciğer ve karaciğer kanserleri gibi türlerde tüketilmesi tavsiye edilir.
BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DESTEKLER
Kepek, içindeki doğal probiyotiklerle bağırsak sağlığı için oldukça faydalıdır. Lifli yapısı sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler ve sindirim sistemini destekler. Aynı zamanda düşük kalori ve yağ içeriği sayesinde kalp, diyabet ve obezite gibi rahatsızlıklarda da sıkça tercih edilir.
ASTIMI HAFİFLETME ETKİSİ VAR
Kepekli ekmek tüketiminin, astım semptomlarını hafifletebileceği ve küçük yaştan itibaren tüketilmesi halinde astım krizlerini azaltabileceği gözlemlenmiştir. Ek olarak, kalp ritmini düzenlemeye yardımcı olan bu ekmek, kalp ve damar sağlığını koruma açısından da fayda sağlar.
KALORİSİ BEYAZ EKMEKLE EŞ DEĞER
Ancak kepekli ekmeğin kalori değeri, beyaz ekmekten farklı değildir; uzun süre tokluk hissi sağlamasıyla öne çıkan kepekli ekmek, lifli yapısıyla bu farkı yaratır. Bu nedenle kepekli ekmek tüketirken ölçülü olmak gerekir, aşırı tüketildiğinde kilo kontrolü üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.