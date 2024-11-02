Kilo Vermek İsteyenlerin İlk Tercihi: Kepekli Ekmeğin Şoke Edecek Kanser Etkisi Ortaya Çıktı

Kilo vermeyi isteyenlerin sıkça tercih ettiği kepekli ekmek, sağlığa olan çok yönlü faydalarıyla öne çıkıyor. Kalp hastalıklarından astıma kadar pek çok rahatsızlıkla mücadelede rol oynayan bu ekmek, sağlıklı beslenme programlarının da vazgeçilmez bir parçası.

KANSER VE HEMOROİDE ETKİSİ

Kepekli ekmek, buğdayın vitamin değeri yüksek kepekli kısmından üretilir. Bu, özellikle kolon kanseri ve hemoroid riskini azaltırken, kan şekerini dengelemeye yardımcı olmasıyla dikkat çeker. Kepekli ekmekte bol miktarda bulunan B vitamini (folik asit), kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekler ve hamilelik döneminde sağlıklı bir fetüs gelişimini sağlar.