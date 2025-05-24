Kansere Yakalanan Biden’dan İlk Kare! Gözden Kaçan Paylaşım Ele Verdi

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın ofisi, geçen hafta herkesi korkutan bir açıklama yapmıştı. Ofis, Biden’a agresif prostat kanseri teşhisi konulduğunu duyurmuştu.

TRUMP MESAJ ATMIŞTI

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’tan Biden’a ‘Geçmiş olsun’ mesajı yayınlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı: Melania ve ben, Joe Biden'a yakın zamanda konulan tıbbi teşhisi duymaktan büyük üzüntü duyduk. Jill ve ailesine en içten ve en iyi dileklerimizi sunuyor, Joe'ya acil şifalar diliyoruz.

TEDAVİYE BAŞLAYACAK

Biden’ın tahlillerinde idrar semptomları ve bir prostat nodülü bulunduğu ve yakın zamanda tedaviye başlayacağı açıklanmıştı.

Agresif prostat kanseri teşhisi konulan Eski ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada ‘Kanser hepimizi etkiliyor. Bizi sevgi ve destekle yükselttiğiniz için teşekkür ederiz’ demişti.

KANSERE YAKALANAN ESKİ BAŞKANDAN İLK KARE

Connecticut'un ABC iştiraki Cuma günü Biden'ın bir önceki gece Lakeville'deki Woodland Restoran'da görüldüğünü açıkladı. Biden’ın da yer aldığı fotoğraf restoranın Instagram hesabından paylaşıldı.

'BİDEN'I AĞIRLAMAK HARİKAYDI'

Paylaşımda şöyle denildi: Dün gece The Woodland'da Joe ve Jill Biden'ı ağırlamak harikaydı. Personel ve misafirlerle sohbetlerinde çok nazik ve düşünceliydi. Başkanımızın bu nezaket ve alçakgönüllülüğünden çok keyif aldık. Akşamımızı çok özel kıldınız. En iyi dileklerimle.

Kaynak: Haber Merkezi