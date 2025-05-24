Bakan Yerlikaya Duyurdu: Kırmızı Bültenle Aranan 3 Suçlu Daha Türkiye'ye Getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı Bültenle aranan 3 suçlunun daha yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Kırmızı Bültenle Aradığımız 3 Suçluyu daha, Ülkemize Getirdik. Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 337 suçlunun ülkemize iadesini sağladık” ifadelerini kullandı.

Açıklamada Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. ve M.D.Ç ile ulusal seviyede aranan H.D. isimli şahısların yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı bildirildi.

Bakan Yerlikaya, Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan operasyonlarda, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. isimli şahsın Almanya’da, “Reşit olmayan kişiye cinsel saldırı” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.D.Ç. isimli şahsın Hırvatistan’da, ”uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etmek” suçundan ulusal seviyede aranan H.D. isimli şahsın ise Almanya’da yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini belirtti.

“Kırmızı Bültenle Aradığımız 3 Suçluyu daha, Ülkemize Getirdik. Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 337 suçlunun ülkemize iadesini sağladık”



🟥 Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal seviyede aranan H.D. isimli şahıslar yakalandı ve… pic.twitter.com/C8Mf60Vzrg — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 24, 2025

Kaynak: Haber Merkezi