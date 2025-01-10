Kandilli Rasathanesi Verileri Açıkladı: Erzurum'da Deprem

Kandilli Rasathanesi, Erzurum'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kandilli Rasathanesi Verileri Açıkladı: Erzurum'da Deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Erzurum​'da merkez üssü Pasinler​ ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi.

Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem
Çalışan Gazeteciler Günü'nde Acı Haber: AA Kameramanı İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti AA Kameramanı İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti
İtalyan Şeflerin Makarna Hazırlarken Denediği Lezzet Tüyosu: 2 Kat Lezzetli Oluyor İtalyan Şeflerin Makarna Hazırlarken Denediği Lezzet Tüyosu: 2 Kat Lezzetli Oluyor
SGK'dan Belediyelere Çifte Standart: AKP'li Başkan Borçları Cami ve Kur'an Kursu Devrederek Sildirmiş AKP'li Başkan Borçları Cami Devrederek Sildirmiş
Şefler Pişiyi Böyle Hazırlıyor ve Asla Pişi Yağ Çekmiyor: Çıtır Çıtır Oluyor Şefler Pişiyi Böyle Hazırlıyor ve Asla Pişi Yağ Çekmiyor: Çıtır Çıtır Oluyor