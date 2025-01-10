Kandilli Rasathanesi Verileri Açıkladı: Erzurum'da Deprem
Kandilli Rasathanesi, Erzurum'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Erzurum'da merkez üssü Pasinler ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 10, 2025
TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) https://t.co/cHKqrsFqFc
10.01.2025, 19:32:39 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi