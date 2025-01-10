İmamoğlu'ndan Özel'in 'Kırmızı Kart' Çağrısına Destek: 'Çoktan Hak Ettiler'

İBB iştiraki Medya A.Ş. bünyesinde 2021 kurulan, Türkiye'nin kamu destekli ilk Oyun Geliştirme Merkezi (OGEM), yeni dönem mezunlarını verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada CHP lideri Özgür Özel'in 'kırmızı kart' çıkışına ilişkin konuştu.

'HAK EDENE GÖSTERİLDİĞİNDE DOĞRU BİR İŞTİR'

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir açıklama yaptı, aslında çağrıda bulundu. Emekliye, asgari ücretliye, ezilenlere 'kırmızı kart' çıkarın dedi. Siz ne söylemek istersiniz?" sorusuna İmamoğlu şöyle yanıt verdi:

"Kırmızı kart hak edene gösterildiği zaman, doğru bir iştir. Maçta da kırmızı kart haksız yere gösterilince, insanlar kızar, yuhalar. Ama haklı yere gösterildiğinde de kendi takımı bile olsa susar. Şu anda bu iktidara kırmızı kart gösterildiğinde, ben eminim ki, bu ülkede o partiye oy verenlerin dahi en az yüzde 70’i, 80’i, ‘Evet, bu kırmızı kart haklı kardeşim’ deyip, kafasını öne eğecektir. Bunun için de emekliler vardır, bunun için de üniversite öğrencileri vardır, bunun içinde dar gelirliler vardır, işsizler vardır, atanamayan öğretmenler vardır. Bunun içinde, bugünkü asgari ücretle geçinme çabasında olan insanlar vardır.

'ÇOKTAN HAK ETTİLER'

Dolayısıyla, hak eden bir kırmızı kartı gösterme konusunda Genel Başkanımız güzel bir öneride bulunmuştur. Tabii ki kendi taraftarı, kendi oyuncusuna kırmızı kart göstermekte imtina edebilir, ama bizim milletimiz dediğimiz gibi vicdanen bunu kabul eder. Muhalif olan her insan, bugün bu iktidarın bu kötü uygulamalarına şahitlik eden her insan yüreğiyle, eliyle, gerektiğinde bazen buluşmalarda, meydanlarda gayet kıpkırmızı kartlarını bu iktidara gösterebilirler. Çoktan hak ettiler. Oyun dışı kalacağı gün de sandığın ilk kurulduğu gün olacak."

Kaynak: ANKA