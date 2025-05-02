Kandilli Rasathanesi Duyurdu! İzmir'de Deprem
İzmir Menderes merkezli 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi Kandilli Rasathanesi duyurdu. AFAD ise henüz depreme ilişkin açıklama yapmadı.
Kandilli Rasathanesi, İzmir'in Menderes ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 13.31'de gerçekleşti.
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Depremin derinliği 2.3 kilometre olarak ölçüldü. AFAD ise depreme ilişkin henüz bir veri paylaşmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
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