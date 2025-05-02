Kandilli Rasathanesi Duyurdu! İzmir'de Deprem

İzmir Menderes merkezli 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi Kandilli Rasathanesi duyurdu. AFAD ise henüz depreme ilişkin açıklama yapmadı.

Son Güncelleme:
Kandilli Rasathanesi Duyurdu! İzmir'de Deprem

Kandilli Rasathanesi, İzmir'in Menderes ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 13.31'de gerçekleşti.

TÜM DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ.

Depremin derinliği 2.3 kilometre olarak ölçüldü. AFAD ise depreme ilişkin henüz bir veri paylaşmadı.

İstanbul Depremi İçin Bir Yorum Daha! Şener Üşümezsoy Yalnız Değil... Osman Bektaş da O Görüşü Savundu, 3 Madde Sıraladıİstanbul Depremi İçin Bir Yorum Daha! Şener Üşümezsoy Yalnız Değil... Osman Bektaş da O Görüşü Savundu, 3 Madde SıraladıGüncel

İstanbul'da Bir Artçı Deprem Dahaİstanbul'da Bir Artçı Deprem DahaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem Kandilli Rasathanesi İzmir
Son Güncelleme:
Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş
Adnan Beker ile Hande Fırat Canlı Yayında Birbirine Girdi! 'Siz Hemen Emniyet Müdürünü Ararsınız' Adnan Beker ile Hande Fırat Canlı Yayında Birbirine Girdi
İstanbul Depremi İçin Bir Yorum Daha! Şener Üşümezsoy Yalnız Değil... Osman Bektaş da O Görüşü Savundu, 3 Madde Sıraladı Şener Üşümezsoy Yalnız Değil... Osman Bektaş da O Görüşü Savundu
Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı
ÇOK OKUNANLAR
1 Yıldır Yol Kenarlarında Pusu Kurdu Ama Sürücüler Farkında Değil: Aynı Anda 4 Araca Birden Ceza Kesiyor 1 Yıldır Yol Kenarlarında Pusu Kurdu! Aynı Anda 4 Araca Birden Ceza Kesiyor
Kentsel Dönüşümde Destek Tutarları Değişti! Elini Çabuk Tutan Yaşadı, İstanbul İçin Sürpriz Hamle Kentsel Dönüşümde Destek Tutarları Değişti! Elini Çabuk Tutan Yaşadı, İstanbul İçin Sürpriz Hamle
Hakan Kara: Büyük Kayıp Oldu Hakan Kara: Büyük Kayıp Oldu
TOKİ'den 430 Bin Konutluk Dev Kampanya! Rekor Olacak TOKİ'den 430 Bin Konutluk Dev Kampanya! Rekor Olacak
Telefonlarda Yeni Dönem Başladı! SIM Kartlar Tarih Oluyor Yeni Dönem Başladı! SIM Kartlar Tarih Oluyor