Kandilli Rasathanesi Duyurdu! İzmir'de Deprem

Kandilli Rasathanesi, İzmir'in Menderes ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 13.31'de gerçekleşti.

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Depremin derinliği 2.3 kilometre olarak ölçüldü. AFAD ise depreme ilişkin henüz bir veri paylaşmadı.

Kaynak: Haber Merkezi