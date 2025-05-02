İstanbul Depremi İçin Bir Yorum Daha! Şener Üşümezsoy Yalnız Değil... Osman Bektaş da O Görüşü Savundu, 3 Madde Sıraladı

İstanbul'u sallayan 6.2'lik depremin ardından deprem uzmanları farklı yorumlarda bulundu. Son değerlendirme ise Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan geldi. Bektaş, Prof. Şener Üşümezsoy gibi 6.2 büyüklüğündeki depremin 'beklenen İstanbul depremi' olduğunu söyledi. Nedenlerini ise 3 maddede anlattı.

Eda Narin Eda Narin
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İstanbul Depremi İçin Bir Yorum Daha! Şener Üşümezsoy Yalnız Değil... Osman Bektaş da O Görüşü Savundu, 3 Madde Sıraladı

İstanbul, 23 Nisan'da 6.2 büyüklüğündeki depremle sallandı. İçişleri Bakanlığı, depremde herhangi bir can kaybının olmadığını açıkladı. Fatih'te bir metruk bina dışında İstanbul'da yıkılan bina da olmadı. 17 ağustos 1999 depremini gören İstanbullular tek bir şeyi merak ediyordu: Beklenen büyük İstanbul depremi bu muydu? Yoksa daha büyüğünü mü tetikledi?

İstanbullunun kafasındaki soru işaretleri net bir yanıt bulmadı çünkü deprem bilimcilerin hepsi farklı farklı açıklamalar ve değerlendirmelerde bulundu. Prof. Şener Üşümezsoy, 6.2 büyüklüğündeki depremin 'beklenen deprem' olduğunu savunurken benzer bir açıklama da Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan geldi.

3 MADDEDE ANLATTI

Ana Marmara fayı olarak bilinen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın deprem üretme kapasitesinin yarısını üretebildiğini belirten Bektaş, "Bu nedenle 6.2 depremi beklenen İstanbul depremidir" dedi. Bektaş, neden böyle bir değerlendirmede bulunduğunu ise 3 maddede anlattı:

  1. 1999 M7,4 İzmit depremi KAF'nın deprem enerjisini 15 km derinliğe kadar biriktirmesiyle sağlayabilmiştir. Oysa, Marmara'da bu derinlik ancak 6-7 km kadardır.
  2. Sığ deprem üretme derinliği ve tarihsel verilere göre Ana Marmara Fayı ancak M 7,2 den küçük deprem üretebilir.
  3. M6,2 Silivri depreminin büyüklüğü, 7 km sığ derinliği yukarıdaki görüşü doğrular.
6.2'lik İstanbul Depreminin Ön Raporu Hazırlandı: 7.4'lük Deprem Kapıda!6.2'lik İstanbul Depreminin Ön Raporu Hazırlandı: 7.4'lük Deprem Kapıda!Güncel

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