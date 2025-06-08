Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Ege Denizi'nde Deprem
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Ege Denizi'nde saat 20:14'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 8, 2025
EGE DENIZI https://t.co/kYnAroLgsj
08.06.2025, 20:14:13 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: