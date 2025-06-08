Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Ege Denizi'nde Deprem

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Ege Denizi'nde Deprem
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Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Ege Denizi'nde saat 20:14'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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