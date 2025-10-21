Kan Donduran Olay! Daha 3 Yaşında... Baba, Dehşeti Çocuğu Ağlayınca Fark Etti: 'Bir Daha Kreşe Göndermeyeceğim!'

Edirne'deki bir kreşte yaşanan olay 'pes' dedirtti. 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla gözaltına alınan çocuk bakıcısı tutuklandı. Yaşadıkları dehşeti anlatan baba ise, "Çocuğumu başka bir kreşe vermeyeceğim, çok korktu. Çocuğum travma geçirdi" dedi.

Kan Donduran Olay! Daha 3 Yaşında... Baba, Dehşeti Çocuğu Ağlayınca Fark Etti: 'Bir Daha Kreşe Göndermeyeceğim!'
Kan donduran olay Edirne'de meydana geldi. İddiaya göre, dün 3 yaşındaki kızını kreşten almaya giden Y.E, kızının ağladığını fark etmişti. Kızıyla konuşan baba, kızının kolunu göstermesi üzerine buradaki morluk ve ısırılma izini görmüştü.

Kan Donduran Olay! Daha 3 Yaşında... Baba, Dehşeti Çocuğu Ağlayınca Fark Etti: 'Bir Daha Kreşe Göndermeyeceğim!' - Resim : 1
3 yaşındaki çocuğun kolundaki ısırık izi

ÖĞRETMEN KOLUNU ISIRDI!

Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giden Y.E, "kızının bahse konu kurum içerisinde uyuduğu esnada başlarında bulunan öğretmen tarafından kolunun ısırıldığını" iddia ederek kreşte grup sorumlusu olarak görev yapan çocuk bakıcısı N.D'den şikayetçi olmuştu.

Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kreşte inceleme başlatmıştı.

Kan Donduran Olay! Daha 3 Yaşında... Baba, Dehşeti Çocuğu Ağlayınca Fark Etti: 'Bir Daha Kreşe Göndermeyeceğim!' - Resim : 2
Dehşetin yaşandığı kreş

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında kreşte çalışan çocuk bakıcısı N.D. gözaltına alındı. N.D, savcılık sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kan Donduran Olay! Daha 3 Yaşında... Baba, Dehşeti Çocuğu Ağlayınca Fark Etti: 'Bir Daha Kreşe Göndermeyeceğim!' - Resim : 3
Tutuklanan öğretmen

'BAŞKA KREŞE GÖNDERMEYECEĞİM'

Baba Y.E, yaşadıkları olayın çok üzücü olduğunu ve ailecek etkilendiklerini söyledi. Çocuğunun 10 gün önce başladığı kreşte bu olayı yaşamasının daha acı olduğunu belirten Y.E, şunları kaydetti:

"Çocuğumu başka bir kreşe vermeyeceğim, çok korktu. Resmen ısırmış çocuğu. Çocuğun kolu mosmordu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gittik, sabaha kadar kontrol ettiler, burada kaldık. Darp raporu aldık. Çocuk kusmaya başlayınca beyin cerrahı da baktı.

Kreşlerdeki öğretmenler psikoloji testlerinden de geçmeli. Sonuna kadar bu olayı takip edeceğim. Çocuğum travma geçirdi. Başka çocukların canı yanmasın."

Kaynak: AA-DHA

ÇOK OKUNANLAR
