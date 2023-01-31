Kamuya olan borçların yapılandırmasını da içeren teklif komisyonda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Kamu alacaklarına yapılandırma getirilmesini öngören, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü.

AKP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, komisyon üyelerine sunum yaptı. Elitaş, AKP hükümetlerince bugüne kadar yapılan yapılandırma düzenlemelerini anlattı. Elitaş, görüşmelerine başlanan kanun teklifi ile halkın vergi dairelerine hangi türden olursa olsun tüm borçlarını, yeniden yapılandırma kapsamına aldıklarını belirtti. Tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarının yapılandırılacağını söyledi. Elitaş, gümrük vergileri, idari para cezaları, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların da yapılandırma kapsamında olduğunu aktardı.

Daha önce yapılan yapılandırmalara 36 ay vade koyduklarını belirten Elitaş, "Şimdi ise getirdiğimiz düzenleme ile bu süreyi 48 aya çıkarıyoruz. Yani 4 yıl. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler, 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvurabilecek. Yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde vatandaşlarımız ödeyebilecek. Bu teklifte vatandaşlarımızın uzun taksit süresi isteğini de yerine getirmiş oluyoruz" dedi.

Elitaş, düzenleme ile trafik cezalarının da silineceğini bildirerek, "Kanun kapsamında sicillerinde 5 ila 95 puan cezası olan kişilerin, cezalarını sıfırlamış oluyoruz. 2,5 milyona yakın vatandaşımızın ehliyetinin, belirli bir süre ile alıkonulması işlemi de bu şekilde ortadan kalkmış olacak" ifadelerini kullandı.

Kamu alacaklarına yapılandırma getirilmesini öngören, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.