Kedi tekmeleyen şahıs serbest

Küçükçekmece’de 5 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen olayda, bir sitedeki binanın girişinde Aytuğ Koyuncu'nun kediyi tekmelediği anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Şüpheli Aytuğ Koyuncu, girişte gördüğü kedinin kaçmasını engellemek için önce kapıyı kapatıp, sonra da kediyi teklemeye başlamıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından büyük tepki çekti.

Şüpheli Aytuğ Koyuncu bugün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli Aytuğ Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.